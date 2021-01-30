В Пензенской области за сутки зарегистрировано 226 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 января 2021. PenzaNews. 226 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 192 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 30 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 32 тыс. 488 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 25 тыс. 715.

Умер 381 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 832 тыс. 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 32 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 837 тыс. 550 пациентов, из них 24 тыс. 502 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 72 тыс. 697, за сутки зарегистрировано 512 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

