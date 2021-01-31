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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 223 случая заражения коронавирусом

10:50 | 31.01.2021 | Медицина

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Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. 223 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 176 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 воскресенья, 31 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 223 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 32 тыс. 711 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 25 тыс. 891.

Умерли 382 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 3 млн. 850 тыс. 439 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 359 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 300 тыс. 4 пациента, из них 20 тыс. 40 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 73 тыс. 182, за сутки зарегистрировано 485 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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