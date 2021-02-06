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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 216 случаев заражения коронавирусом

11:10 | 06.02.2021 | Медицина

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Пенза, 6 февраля 2021. PenzaNews. 216 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 253 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 6 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 216 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 34 тыс. 11 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 27 тыс. 99.

Умерли 396 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 951 тыс. 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 627 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 436 тыс. 326 пациентов, из них 22 тыс. 831 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 76 тыс. 229, за сутки зарегистрировано 497 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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