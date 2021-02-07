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В Пензенской области зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 | 07.02.2021 | Медицина

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Пенза, 7 февраля 2021. PenzaNews. 213 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 268 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 7 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 34 тыс. 224 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 27 тыс. 367.

Умерли 397 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 3 млн. 967 тыс. 281 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 48 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 456 тыс. 210 пациентов, из них 19 тыс. 884 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 76 тыс. 661, за сутки зарегистрировано 432 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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