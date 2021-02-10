В Пензенской области за сутки зарегистрировано 208 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. 208 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 276 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 10 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 34 тыс. 853 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 28 тыс. 87.

Умерли 403 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 12 тыс. 710 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 494 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 516 тыс. 461 пациент, из них 22 тыс. 575 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 78 тыс. 134, за сутки зарегистрировано 536 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

