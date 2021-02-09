EN
22:17:36 Вторник, 9 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 26 февраля

18:31 | 09.02.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 26 февраля. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 12 января.

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 26 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, продлен период действия пунктов 3 и 17.

В частности, в прежнем объеме сохранены ограничения, связанные с проведением публичных и иных массовых мероприятий.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, как и раньше, запрещено их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00.

Люди старше 65 лет и лица с определенными хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта. При этом работающим пенсионерам будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе при пожаре погибла женщина В управлении МЧС уточнили данные о погибших в результате пожаров в Пензенской области
В Заре открыт новый корпус детсада В Пензе запланированы мероприятия в рамках Года культурного и духовного наследия
Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить ребенка из Грабово в пензенскую больницу По факту убийства и расчленения тела мужчины под Пензой возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама