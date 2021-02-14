В Пензенской области за сутки подтверждено 203 случая заражения коронавирусом, выписаны 218 человек Медицина

Пенза, 14 февраля 2021. PenzaNews. 203 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 218 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.30 воскресенья, 14 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 35 тыс. 674 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 29 тыс. 164.

Умерли 412 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 4 млн. 71 тыс. 883 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 185 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 593 тыс. 101 пациент, из них 15 тыс. 194 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 80 тыс. 126, за сутки зарегистрировано 430 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

