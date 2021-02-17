В Пензенской области за сутки подтверждено 198 случаев заражения коронавирусом, выписаны 314 человек Медицина

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. 198 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 314 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 17 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 36 тыс. 276 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 30 тыс. 29.

Умерли 418 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 112 тыс. 151 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 12 тыс. 828 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 642 тыс. 582 пациента, из них 17 тыс. 919 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 81 тыс. 446, за сутки зарегистрировано 467 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

