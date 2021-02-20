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В Пензенской области за сутки подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом, выписаны 466 человек

11:32 | 20.02.2021 | Медицина

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Пенза, 20 февраля 2021. PenzaNews. 190 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 466 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 20 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом, выписаны 466 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 36 тыс. 854 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 31 тыс. 335.

Умерли 426 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 151 тыс. 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 12 тыс. 953 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 697 тыс. 433 пациента, из них 17 тыс. 484 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 82 тыс. 876, за сутки зарегистрировано 480 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

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