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В Пензенской области за сутки подтвержден 191 случай заражения коронавирусом, выписан 491 человек

11:11 | 21.02.2021 | Медицина

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Пенза, 21 февраля 2021. PenzaNews. 191 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 491 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 21 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 191 случай заражения коронавирусом, выписан 491 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 37 тыс. 45 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 31 тыс. 826.

Умерли 427 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 4 млн. 164 тыс. 726 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 12 тыс. 742 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 713 тыс. 445 пациентов, из них 16 тыс. 12 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 83 тыс. 293, за сутки зарегистрировано 417 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

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