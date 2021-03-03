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В Пензенской области за сутки подтверждено 148 случаев заражения коронавирусом, выписаны 211 человек

11:40 | 03.03.2021 | Медицина

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Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. 148 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 211 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 3 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 148 случаев заражения коронавирусом, выписаны 211 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 38 тыс. 759 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 10.

Умерли 446 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 278 тыс. 750 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 535 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 853 тыс. 734 пациента, из них 15 тыс. 694 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 87 тыс. 348, за сутки зарегистрировано 452 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

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