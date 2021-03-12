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В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом

11:21 | 12.03.2021 | Медицина

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Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. 120 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 147 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 12 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 39 тыс. 945 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 150.

Умерли 465 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 370 тыс. 617 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 794 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 973 тыс. 29 пациентов, из них 13 тыс. 496 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 91 тыс. 220, за сутки зарегистрировано 486 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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