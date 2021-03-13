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В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом

11:17 | 13.03.2021 | Медицина

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Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. 118 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 126 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 13 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 63 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 276.

Умерли 469 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 380 тыс. 525 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 908 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 985 тыс. 897 пациентов, из них 12 тыс. 868 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 91 тыс. 695, за сутки зарегистрировано 475 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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