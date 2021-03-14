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В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом

13:21 | 14.03.2021 | Медицина

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Пенза, 14 марта 2021. PenzaNews. 120 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 114 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.20 воскресенья, 14 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 183 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 390.

Умер 471 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 390 тыс. 608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 83 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 995 тыс. 129 пациентов, из них 9 тыс. 232 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 92 тыс. 90, за сутки зарегистрировано 395 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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