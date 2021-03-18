Четверо пострадавших в ДТП под Рязанью будут доставлены в Пензу реанимобилем Медицина

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Транспортировка из Рязани в Пензу четверых пострадавших в ДТП с автобусом будет осуществлена в ближайшие два дня реанимобилем пензенской областной станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщил главврач клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрий Зиновьев, который накануне выехал в Рязанскую область во главе врачебной бригады.

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«В целом состояние [пострадавших] оценивается как удовлетворительное. Одного забрали родственники. Одному пострадавшему провели оперативное вмешательство в Рязанской больнице. Четверых будем эвакуировать для продолжения лечения в условиях пензенских учреждений здравоохранения», — проинформировал он министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина в ходе телефонного разговора, состоявшегося в четверг, 18 марта.

По словам Дмитрия Зиновьева, санавиация задействована не будет.

«Решение об эвакуации прооперированного пациента будет принято дополнительно после стабилизации состояния», — цитирует главврача пресс-служба регионального Минздрава.

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Число пострадавших в ДТП с автобусом «Москва — Пенза» увеличилось до 21 — УМВД

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 17 марта на 226 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Пенза». В нем находились двое водителей и 56 пассажиров, детей среди которых не было.

По уточненным данным, пострадал 21 человек, из них шестеро были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Установлено, что 50-летний водитель, управлявший автобусом в момент ДТП, был трезв.

В рамках уголовного дела назначена автотехническая экспертиза.