В Пензенской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. 111 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 124 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 19 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 755 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 37 тыс. 35.

Умерли 489 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 437 тыс. 938 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 699 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 49 тыс. 373 пациента, из них 12 тыс. 337 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 94 тыс. 267, за сутки зарегистрировано 443 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

