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В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом

11:30 | 20.03.2021 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2021. PenzaNews. 109 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 153 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 20 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 864 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 37 тыс. 188.

Умерли 492 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 447 тыс. 570 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 632 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 60 тыс. 652 пациента, из них 11 тыс. 279 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 94 тыс. 659, за сутки зарегистрировано 392 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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