В Пензенской области за сутки подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. 107 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 148 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 21 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтвержден 40 тыс. 971 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 37 тыс. 336.

Умерли 496 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 456 тыс. 869 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 299 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 тыс. 69 тыс. 395 пациентов, из них 8 тыс. 743 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 95 тыс. 30, за сутки зарегистрирован 371 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

