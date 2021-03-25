В Пензенской области за сутки подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. 107 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 184 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 25 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 41 тыс. 402 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 37 тыс. 975.

Умерли 509 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 492 тыс. 692 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 221 человека.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 109 тыс. 281 пациент, из них 10 тыс. 881 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 96 тыс. 612, за сутки зарегистрировано 393 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

