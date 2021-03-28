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В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом

11:20 | 28.03.2021 | Медицина

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Пенза, 28 марта 2021. PenzaNews. 102 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 127 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 28 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 41 тыс. 712 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 38 тыс. 407.

Умерли 519 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 519 тыс. 832 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 88 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 139 тыс. 128 пациентов, из них 8 тыс. 630 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 97 тыс. 740, за сутки зарегистрировано 336 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

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