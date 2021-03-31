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В Пензенской области за сутки подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом

12:41 | 31.03.2021 | Медицина

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Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 132 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 31 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 19 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 38 тыс. 783.

Умерли 530 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 545 тыс. 95 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 275 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 166 тыс. 172 пациента, из них 10 тыс. 176 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 98 тыс. 850, за сутки зарегистрировано 408 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля.

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