В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 155 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 1 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 120 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 38 тыс. 938.

Умерли 533 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 554 тыс. 264 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 169 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 176 тыс. 419 пациентов, из них 10 тыс. 247 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 99 тыс. 233, за сутки зарегистрировано 383 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

