В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. 102 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 137 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 5 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 527 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 39 тыс. 570.

Умерли 546 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 589 тыс. 540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 646 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 211 тыс. 133 пациента, из них 7 тыс. 52 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 100 тыс. 717, за сутки зарегистрировано 343 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

