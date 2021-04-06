В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. 99 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 154 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 6 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 626 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 39 тыс. 724.

Умерли 550 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 597 тыс. 868 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 328 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 220 тыс. 35 пациентов, из них 8 тыс. 902 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 101 тыс. 106, за сутки зарегистрировано 389 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

