В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 188 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 7 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 727 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 39 тыс. 912.

Умерли 555 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 606 тыс. 162 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 294 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 229 тыс. 480 пациентов, из них 9 тыс. 445 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 101 тыс. 480, за сутки зарегистрировано 374 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

