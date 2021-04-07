EN
16:13:59 Среда, 7 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом

14:16 | 07.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 188 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 7 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 727 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 39 тыс. 912.

Умерли 555 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 606 тыс. 162 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 294 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 229 тыс. 480 пациентов, из них 9 тыс. 445 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 101 тыс. 480, за сутки зарегистрировано 374 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе планируется провести презентацию проектов благоустройства общественных территорий Пензенский «Горводоканал» приобрел дорожную фрезу
В Пензе начата проверка по факту обнаружения тела молодого мужчины Промпредприятия за год перечислили в бюджет региона 16,7 млрд. рублей налогов и сборов
В Пензе пройдет фестиваль национальных культур В Пензенскую область поступило еще 4,2 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама