EN
15:04:57 Пятница, 9 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом

11:20 | 09.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 101 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 9 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 928 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 40 тыс. 182.

Умерли 563 человека. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 623 тыс. 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 150 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 248 тыс. 700 пациентов, из них 9 тыс. 662 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 102 тыс. 247, за сутки зарегистрировано 402 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Вице-президент фонда «Сколково» посетит Пензу 13 апреля В Пензе пройдет семинар по информационной безопасности
В Пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» прокомментировали жалобы жителей на перетоп «МегаФон» развернул сеть 4G в 50 населенных пунктах Пензенской области
Жительница Мокшанского района лишилась денег в надежде получить выигрыш в 3 тыс. долларов Житель Заречного осужден по четырем статьям Уголовного кодекса
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама