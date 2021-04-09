В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 101 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 9 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 42 тыс. 928 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 40 тыс. 182.

Умерли 563 человека. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 623 тыс. 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 150 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 248 тыс. 700 пациентов, из них 9 тыс. 662 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 102 тыс. 247, за сутки зарегистрировано 402 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

