В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. 98 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 162 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 четверга, 15 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 43 тыс. 530 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 40 тыс. 939.

Умерли 580 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 675 тыс. 153 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 944 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 301 тыс. 448 пациентов, из них 10 тыс. 225 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 104 тыс. 398, за сутки зарегистрировано 398 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

