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В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом

12:04 | 19.04.2021 | Медицина

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Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. 95 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 84 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 понедельника, 19 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 43 тыс. 912 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 285.

Умерли 593 человека. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 710 тыс. 690 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 589 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 333 тыс. 598 пациентов, из них 6 тыс. 818 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 105 тыс. 928, за сутки зарегистрировано 346 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

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