В Пензенской области за сутки подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. 97 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 вторника, 20 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 9 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 377.

Умерли 596 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 718 тыс. 854 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 164 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 343 тыс. 229 пациентов, из них 9 тыс. 631 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 106 тыс. 307, за сутки зарегистрировано 379 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

