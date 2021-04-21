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В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом

11:30 | 21.04.2021 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. 93 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 87 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 21 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 102 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 464.

Умерли 599 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 727 тыс. 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 271 человека.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 352 тыс. 873 пациента, из них 9 тыс. 644 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 106 тыс. 706, за сутки зарегистрировано 399 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

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