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В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом

12:01 | 25.04.2021 | Медицина

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Пенза, 25 апреля 2021. PenzaNews. 88 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 84 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 25 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 466 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 803.

Умерли 616 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 762 тыс. 569 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 780 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 388 тыс. 8 пациентов, из них 7 тыс. 540 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 108 тыс. 232, за сутки зарегистрировано 332 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

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