В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 83 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 27 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 644 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 964.

Умерли 628 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 779 тыс. 425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 53 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 402 тыс. 678 пациентов, из них 8 тыс. 39 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 108 тыс. 980, за сутки зарегистрировано 392 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

