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В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом

12:31 | 01.05.2021 | Медицина

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Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 76 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 1 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 993 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 42 тыс. 309.

Умерли 649 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 814 тыс. 558 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 270 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 436 тыс. 583 пациента, из них 8 тыс. 637 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 110 тыс. 520, за сутки зарегистрировано 392 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

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