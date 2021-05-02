В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. 85 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 82 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 2 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 45 тыс. 78 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 42 тыс. 391.

Умерли 655 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 823 тыс. 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 697 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 443 тыс. 922 пациента, из них 7 тыс. 339 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 110 тыс. 862, за сутки зарегистрировано 342 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

