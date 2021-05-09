В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. 81 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 9 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 45 тыс. 647 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 43 тыс. 3.

Умерли 690 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 880 тыс. 262 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 419 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 496 тыс. 132 пациента, из них 7 тыс. 517 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 113 тыс. 326, за сутки зарегистрировано 334 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

