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В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом

11:11 | 10.05.2021 | Медицина

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Пенза, 10 мая 2021. PenzaNews. 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 86 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 10 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 45 тыс. 724 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 43 тыс. 89.

Умерли 695 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 888 тыс. 727 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 465 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 502 тыс. 906 пациентов, из них 6 тыс. 774 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 113 тыс. 647, за сутки зарегистрирован 321 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

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