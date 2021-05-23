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В Пензенской области за сутки подтвержден 71 случай заражения коронавирусом

12:24 | 23.05.2021 | Медицина

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Пенза, 23 мая 2021. PenzaNews. 71 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 61 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 23 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 71 случай заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 46 тыс. 688 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 34.

Умерли 764 человека. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 1 тыс. 505 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 951 человека.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 617 тыс. 762 пациента, из них 7 тыс. 297 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 118 тыс. 482, за сутки зарегистрировано 357 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

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