В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 71 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 25 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 46 тыс. 835 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 180.

Умерли 776 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 17 тыс. 795 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 884 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 632 тыс. 955 пациентов, из них 8 тыс. 743 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 119 тыс. 194, за сутки зарегистрировано 393 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

