EN
15:02:50 Среда, 26 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом

11:13 | 26.05.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. 74 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 67 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 26 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 46 тыс. 909 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 247.

Умер 781 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 26 тыс. 168 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 373 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 642 тыс. 90 пациентов, из них 9 тыс. 135 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 119 тыс. 600, за сутки зарегистрировано 406 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Башмаково начат капремонт педиатрического отделения райбольницы Пункт вакцинации от коронавируса открыт в кузнецком ТЦ «Гулливер»
Нападающий Александр Рябов перешел в регбийный клуб «Локомотив-Пенза» Изменено время встречи Кабельского с болельщиками пензенского «Дизеля»
В Пензу привезут список с Иверской иконы Божией Матери В Пензе молодой человек приговорен к полутора годам колонии за покушение на сбыт наркотика
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама