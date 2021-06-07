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В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом

11:56 | 07.06.2021 | Медицина

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Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. 70 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 60 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 7 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 779 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 887.

Умерли 847 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 135 тыс. 866 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 429 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 743 тыс. 202 пациента, из них 6 тыс. 756 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 124 тыс. 117, за сутки зарегистрировано 330 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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