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В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 30 июня

11:47 | 26.05.2021 | Общество

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Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 30 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 24 мая.

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 30 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В абзаце первом пункта 3 слова «по 31 мая 2021 года включительно» заменить словами «по 30 июня 2021 года включительно», — говорится в постановлении, которое было подписано врио губернатора Олегом Мельниченко накануне и опубликовано на сайте регионального правительства 26 мая.

Таким образом, в прежнем объеме сохранены ограничения, связанные с проведением публичных и иных массовых мероприятий.

Граждане по-прежнему обязаны носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках и лифтах.

Кроме того, жители региона должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и транспорте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

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