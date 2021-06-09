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В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом

12:00 | 09.06.2021 | Медицина

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Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 51 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 9 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 927 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 992.

Умерли 858 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 156 тыс. 250 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 407 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 761 тыс. 899 пациентов, из них 9 тыс. 814 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 124 тыс. 895, за сутки зарегистрировано 399 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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