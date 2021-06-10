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В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом

12:30 | 10.06.2021 | Медицина

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Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. 74 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 68 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 10 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 1 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 60.

Умерли 863 человека. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 167 тыс. 949 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 699 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 771 тыс. 995 пациентов, из них 10 тыс. 96 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 125 тыс. 278, за сутки зарегистрировано 383 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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