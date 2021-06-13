В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 июня 2021. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 25 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 13 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 223 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 186.

Умерли 880 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 208 тыс. 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 723 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 801 тыс. 335 пациентов, из них 9 тыс. 166 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 126 тыс. 430, за сутки зарегистрировано 357 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

