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В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом

11:49 | 14.06.2021 | Медицина

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Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 22 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 14 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 295 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 208.

Умерли 885 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 222 тыс. 408 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 721 человека.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 809 тыс. 647 пациентов, из них 8 тыс. 312 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 126 тыс. 801, за сутки зарегистрирован 371 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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