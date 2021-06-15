В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 22 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 вторника, 15 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 372 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 230.

Умер 891 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 236 тыс. 593 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 185 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 818 тыс. 244 пациента, из них 8 тыс. 597 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 127 тыс. 180, за сутки зарегистрировано 379 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

