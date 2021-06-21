В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. 81 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 21 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 845 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 340.

Умерли 926 человек. За последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 334 тыс. 204 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 378 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 878 тыс. 333 пациента, из них 8 тыс. 361 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 129 тыс. 801, за сутки зарегистрировано 440 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

