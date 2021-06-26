В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 июня 2021. PenzaNews. 104 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 16 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 субботы, 26 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 49 тыс. 305 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 425.

Умер 991 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 430 тыс. 753 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 665 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 943 тыс. 986 пациентов, из них 14 тыс. 347 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 132 тыс. 683, за сутки зарегистрировано 619 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

