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В Пензенской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом

12:03 | 27.06.2021 | Медицина

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Пенза, 27 июня 2021. PenzaNews. 112 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 воскресенья, 27 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 49 тыс. 417 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 439.

Умерли 1 тыс. 2 человека. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 451 тыс. 291 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 538 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 956 тыс. 714 пациентов, из них 12 тыс. 728 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 133 тыс. 282, за сутки зарегистрировано 599 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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