В Пензенской области за сутки подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 июля 2021. PenzaNews. 150 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 21 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 субботы, 3 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 50 тыс. 217 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 570.

Умерли 1 тыс. 93 человека. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 585 тыс. 799 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 439 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 53 тыс. 417 пациентов, из них 17 тыс. 899 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 137 тыс. 262, за сутки зарегистрировано 697 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

